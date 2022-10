Guido Crosetto, "lo useranno per infangarti". La soffiata al ministro

28 ottobre 2022 a

Il ministro Guido Crosetto è nel mirino della stampa di sinistra. Dopo l'inchiesta pubblicata dal quotidiano Domani sul presunto conflitto di interessi che coinvolgerebbe il neo ministro alla Difesa e dopo la replica del diretto interessato che ieri ha annunciato di aver dato mandato al suo studio legale di far partire una querela contro i giornalisti che lo stanno diffamando, la polemica non si placa.



Amici giornalisti mi chiamano: “visto che il “conflitto” d’interesse non esiste, cercano nei Tribunali ogni atto su di te. Lo useranno x infangarti”.

Facciano pure. Al massimo, troveranno qualche causa, civile, chiusa e privata.

Amen, mi difenderò. Sbaglio a querelare? Cos’altro? — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 28, 2022

