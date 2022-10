L'opposizione si spacca sul Covid. Il Terzo polo vuole la commissione d'inchiesta: "Bene Meloni"

26 ottobre 2022 a

a

a

Il Terzo polo si smarca dal resto dell'opposizione. Lo fa sull'istituzione di una commissione d'inchiesta sul Covid. E apre in questo modo al governo, dal momento che Giorgia Meloni nel suo discorso per chiedere la fiducia ha espresso la volontà di andare proprio in questa direzione. Su questo tema, invece, Pd e M5S sono fermamente contrari. Enrico Letta ha detto che il suo partito sosterrà sempre l'intero operato dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza in questo campo. Intanto, c'è già una proposta a doppia firma Faraone-Boschi alla Camera. Anche la capogruppo dei senatori di Azione-Italia Viva, Raffaella Paita, chiede un'accelerazione: "Abbiamo apprezzato le parole di Meloni sull’indicazione della commissione di inchiesta sul Covid: siamo stati i primi a chiederla per chiarire molte opacità sulla gestione della pandemia, dall’acquisto di dispositivi sanitari alla missione dei russi nei nostri ospedali durante il governo Conte. Crediamo inoltre sia giusto vada alle opposizioni ".

Video su questo argomento Letta: "Passaggio da brividi su Covid, orgogliosi di Speranza"

Maria Elena Boschi la ritiene un'occasione: "Vediamo con favore l’apertura a una commissione d’inchiesta sul Covid, che noi avevamo chiesto e proposto nella scorsa legislatura e che abbiamo già ripresentato in questa. In passato, però, tra gli oppositori ci sono stati anche Lega e Forza Italia, spero che ora cambino idea. Noi saremo un’opposizione responsabile e sullacommissione Covid collaboreremo, ora dobbiamo capire se ad essere responsabile sarà la maggioranza. Lì si misurerà la serietà rispetto al Paese e quante delle promesse fatte in campagna elettorale verranno mantenute".