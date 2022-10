La Commissione Ue boccia la proposta della Lega: "Preferiamo tetto al contante basso"

26 ottobre 2022 a

La proposta di legge presentata dalla Lega per alzare il tetto del contante a diecimila euro, che porta la prima firma di Alberto Bagnai, non è visto di buon occhio dalla Commissione Ue. Il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis è netto: "Gli Stati membri sono liberi di decidere autonomamente" sul limite al contante, "si va dai 500 euro in Grecia a importi che superano i 10.000 euro in alcuni Stati membri, ma dal punto di vista della Commissione è chiaro che noi preferiamo importi più bassi".

Video su questo argomento Salvini "Aumento del tetto a contante è nel programma di centrodestra"

Attualmente il tetto di spesa in denaro è duemila euro. "Proposta di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri paesi europei: alzare il tetto di spesa in denaro contante dagli attuali 2mila a 10mila euro. Meno burocrazia, più libertà", è il commento di Salvini. Fratelli d'Italia ha già fatto sapere di condividere l'innalzamento del tetto al contante e che la novità sarà introdotta già in legge di bilancio.