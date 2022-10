Berlusconi alla riscossa: ecco i nomi che pretende per il sottogoverno

Il Cavaliere vuole un riequilibrio ed è pronto a imporre una schiera di fedelissimi

Dopo aver in qualche modo subìto i veti di Giorgia Meloni nella squadra dei ministri, Silvio Berlusconi è pronto a rifarsi con le nomine di sottogoverno. Il capo di Forza Italia è pronto a presentare una lista di nomi da inserire come viceministri e sottosegretari per riequilibrare quello che a suo avviso deve essere il peso di Forza Italia all'interno dell'esecutivo.

Lo riferisce un retroscena del Corriere della Sera firmato da Virginia Piccolillo. In particolare il Cavaliere dà per assodata la conferma di Francesco Paolo Sisto come sottosegretario alla Giustizia, ma pretende anche un posto per il fidatissimo Valentino Valentini, che ha mancato la rielezione in Parlamento. Sebbene Valentini paghi lo scotto di essere stato, nel corso degli anni, l'uomo che ha tenuto per il leader di Forza Italia, i rapporti con il Cremlino.

Inoltre Berlusconi vorebbe per Francesco Battistoni la delega all'editoria e per il capogruppo uscente azzurro Paolo Barelli il posto da viceministro dell'Interno. Inoltre sono reclamati posti anche per Debora Bergamini (al ministero dei Rapporti con il Parlamento), per Gregorio Fontana e Matilde Siracusano (ministero del Sud).

Anche la Lega spera di incassare varie poltrone. SI parla di Edoardo Rixi, Vannia Gava, Nicola Molteni e Federico Freni. Mentre Fratelli d'Italia spera di incassare l'elezione di Giulio Tremonti alla presidenza della commissione Bilancio della Camera.