Il ministro Gilberto Pichetto Fratin, il governo sperimenterà il nucleare di nuova generazione

24 ottobre 2022 a

a

a

Caro bollette, emergenza energia, scorte e scarsità di approvvigionamenti del gas. Le questioni sul tavolo del governo Meloni sono tante e delicatissime. Negli ultimi mesi, alcuni hanno provato ad avanzare l'ipotesi di sperimentazione del nucleare di nuova generazione. Per molti è stato e continua ad essere un tabù ma, di fronte alle emergenze della contemporaneità, il governo Meloni non potrà far finta di nulla e dovrà prendere seri provvedimenti. In prima fila c'è il neo-ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin che fa capire in quale direzione si muoverà il governo Meloni.

"Ripristinata l'elettricità". Cessato l'allarme nella centrale di Zaporizhzhia

Come governo «guardando avanti, naturalmente non siamo a tempi immediati, guardiamo in modo favorevole alla sperimentazione del nucleare di nuovo tipo, e secondo noi deve essere attuata in pieno» per rispondere alle sfide della crisi energetica. Gilberto Pichetto Fratin, neoministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, lo dice in un collegamento telefonico con il #FORUMAutomotive di Milano. Il ministro Fratin ha anche sottolineato la necessità di diversificare le forniture di energia dai vari Paesi. «La posizione del governo italiano è certamente quella di andare avanti nel diversificare fra vari paesi le fonti di approvvigionamento per sostituire il gas importato dalla Russia».