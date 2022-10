Ucraina, ripristinata la fornitura elettrica nella centrale di Zaporizhzhia

12 ottobre 2022 a

L'alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia "è stata ripristinata". Lo ha scritto su Telegram Vladimir Rogov, membro del consiglio principale dell'amministrazione regionale filorussa. L'alimentazione tramite i generatori di emergenza diesel è durata "meno di un'ora", ha aggiunto.

La centrale di Zaporizhzhia è rimasta senza elettricità "per la seconda volta in cinque giorni" aveva scritto su Twitter il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi che aveva annunciato l'attivazione dei generatori di riserva per fornire l'elettricità necessaria per le sue funzioni di sicurezza e protezione nucleare. Secondo Grossi "questa ripetuta perdita di energia è uno sviluppo profondamente preoccupante e sottolinea l'urgente necessità di una zona di sicurezza nucleare e protezione intorno al sito". L'allerta per la centrale è arrivata dopo che nella notte, l'esercito russo ha lanciato sette missili verso la città di Zaporizhzhia, area dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa.