Moretti spacca il Pd e invidia Meloni: “Governo in un mese, noi niente nuovo segretario”

23 ottobre 2022

«La Meloni ci ha messo meno di un mese per fare il Governo. Noi quante stagioni ci dobbiamo mettere per avere una nuova segreteria? Avviamo subito il congresso per avere a gennaio una nuova leadership. Urge opposizione forte» così su Twitter l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. Debora Serracchiani, capogruppo dem alla Camera invece, sul ruolo delle donne in politica la pensa diversamente: «Una donna che sceglie poche donne e in ruoli quasi tutti marginali».