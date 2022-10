Governo Meloni, la sfida del neo-ministro Locatelli: attuare la legge delega sulla disabilità

22 ottobre 2022

Alessandra Locatelli è la neo-ministra alla Disabilità. Subito dopo il giuramento al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella, si è fermata a parlare con i giornalisti e ha annunciato quali saranno le prime azioni del suo ministero. Al primo posto l'attuazione della legge sulla disabilità e il pieno riconoscimento dei care giver. «Siamo tutti molto contenti. È un grande onore. Io ero molto emozionata - ha detto all'uscita dal Quirinale - Meloni ci ha fatto i complimenti e poi nei prossimi giorni ci sarà modo di conoscerci e ragionare su tutti i temi e iniziare a lavorare. Come donne siamo una in più del governo precedente e poi penso che avere il presidente del Consiglio aumenti il numero e dia lustro al governo». Così la ministra leghista per le Disabilità Alessandra Locatelli. «Questo governo ha valore e tante competenze in più, riusciremo ad affrontare le sfide che abbiamo davanti. La mia preoccupazione va a tante famiglie in difficoltà. Bisogna stare vicino a loro».