Governo Meloni, giuramento al Quirinale. Ecco la squadra dei ministri

Tutto pronto al Quirinale per il giuramento dei ministri del governo Meloni. Il Salone delle Feste è già pieno di fotografi e giornalisti - cosi come all'ingresso del Colle - e i ministri hanno preso posto. Il primo ad arrivare è il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. Il leader della Lega e nuovo ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è arrivato in piazza del Quirinale, per il giuramento che si terrà alle 10. Salvini e giunto insieme alla compagna Francesca Verdini e ai due figli, Federico e Mirta.

Piazza del Quirinale blindata, come anche le strade limitrofe, per l’arrivo della premier Giorgia Meloni e dei ministri per la cerimonia di giuramento dopo la quale il nuovo governo entrerà ufficialmente in carica. Tra i primi ad arrivare Annamaria Bernini, Raffaele Fitto, Elisabetta Casellati, Antonio Tajani, Francesco Lollobrigida. Il traffico intorno al palazzo è stato deviato come succede raramente e solo nelle grandi occasioni.