Governo Meloni, Fabio Rampelli: è un ritorno alla democrazia

Un premier partito dal basso. Da un quartiere popolare come quello della Garbatella, a Roma, per arrivare ai vertici dello Stato. E' la parabola di vita di Giorgia Meloni che guiderà il primo governo della storia d'Italia guidato da una donna. Secondo Fabio Rampelli, la nascita dell'esecutivo Meloni è anche l'indicazione del ritorno della democrazia in Italia. Dopo anni di inciuci e accordi di Palazzo, infatti, il nuovo esecutivo nasce finalmente con l'appoggio del voto dei cittadini. Se n'è parlato nel corso della puntata di Agorà in onda su Rai3 il 22 ottobre.

.@FraHammers segue già i movimenti dall'esterno del Quirinale. @fabiorampelli: "Un ritorno a una democrazia vera e compiuta. Giorgia Meloni è la prova che in Italia si può partire dai comitati di quartiere e arrivare a Palazzo Chigi, con l'impegno civico." #agoraweekend #agorarai pic.twitter.com/UcFvFpmlhx — Agorà (@agorarai) October 22, 2022

In collegamento c'era Fabio Rampelli che ha sottolineato proprio la svolta rappresentata dalla presenza di Giorgia Meloni al governo: "Finalmente è un governo eletto dai cittadini - ha detto Rampelli - C'era bisogno del ritorno a una democrazia vera e compiuta. E' un primo segnale che indica che il governo nascente dovrà mantenere un dialogo con i corpi intermedi e col tessuto sociale dell'Italia. La vita di Giorgia è all'insegna della semplicità e dimostra che in Italia è possibile partire da un comitato di quartiere e da una organizzazione giovanile e arrivare a Palazzo Chigi. Tutto questo è meraviglioso, soprattutto negli ultimi anni in cui sembrava che, se non si era uomini potenti, non si poteva arrivare a guidare l'Italia".