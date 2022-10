Berlusconi, il pizzino a Giorgia Meloni: "Il centrodestra è fatto di tre forze politiche"

Giada Oricchio 20 ottobre 2022 a

Silvio Berlusconi continua a mandare pizzini alla premier in pectore Giorgia Meloni. Dopo gli insulti alla leader di Fratelli d’Italia (“supponente, prepotente, arrogante, offensiva”), la replica durissima (“non sono ricattabile”), il patto della Scrofa, il terribile audio giustificativo dell’invasione in Ucraina e la reazione furiosa di Meloni (“chi non è atlantista non starà nel governo a costo di non fare il governo”), arriva la contro-risposta del presidente di Forza Italia.

Oggi il Cavaliere ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e nel tardo pomeriggio ne ha estrapolato una dichiarazione. Una sola che ha pubblicato sul suo account Twitter: “Il centrodestra è fatto di tre forze politiche, ognuna delle quali è numericamente e politicamente essenziale alla vita del futuro governo”. Il post sembra un avvertimento, quasi una velata minaccia a Meloni di non essere troppo convinta di sé stessa perché FdI non può veleggiare in solitaria: la XIX legislatura è una e trina o non sarà. Il messaggio sibillino non a caso viene “ricordato” a poche ore dalle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del prossimo governo. Domani Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi saliranno al Colle e l’unica a prendere la parola sarà la leader di FdI. Secondo indiscrezioni dovrebbe accettare l’incarico senza riserva.