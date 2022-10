La rivelazione di Biancofiore: "Chi c'è dietro agli audio rubati al Cav"

19 ottobre 2022 a

Chi ha fatto uscire gli audio di Berlusconi su Putin? L'ex senatrice azzurra Michaela Biancofiore, ora vicepresidente di 'Coraggio Italia', durante un'intervista nella trasmissione radiofonica 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1, commenta la vicenda degli audio rubati a Silvio Berlusconi durante l'incontro con i deputati azzurri e svela chi, secondo lei, c'è dietro.

"Nei prossimi giorni fate caso a chi avrà più spazio sui giornali e capirete chi è il colpevole, perché con quel gesto si è accattivato la stampa. Secondo me -ha assicurato Biancofiore- non sono nomi del cerchio magico ma sono comunque molto importanti". E rispondendo alla domanda se le ultime uscite del leader forzista fanno parte di una strategia ben precisa la senatrice risponde: "No, lui fa il gradasso davanti ai suoi deputati, vuole far vedere che ha ancora il pallino in mano, questo è

evidente. E fa bene: esercita la sua leadership" conclude Biancofiore.