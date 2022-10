Governo, “ministero degli Esteri ad Antonio Tajani”. Fratelli d'Italia spegne le polemiche

20 ottobre 2022 a

Torna il sereno sopra la testa di Antonio Tajani. Il coordinatore nazionale di Forza Italia è il favorito per diventare il prossimo ministro degli Esteri, ma nella giornata di ieri in molti del mondo della politica si sono schierati contro la sua nomina per il futuro governo guidato da Giorgia Meloni. Ma Fratelli d’Italia ribadisce la fiducia nei confronti del deputato all’indomani dell’audio di Silvio Berlusconi sull’Ucraina: “Non abbiamo alcun dubbio. Gli uomini e le donne di Forza Italia e gli atti parlamentari, sia a Roma sia in Europa, confermano il loro posizionamento in Europa, nella Nato e nell’Occidente. Sergio Mattarella permettendo, la casella di ministro degli Esteri è per Antonio Tajani. È stato presidente del Parlamento Ue, è vice-presidente del PPE e si è sempre espresso contro l'invasione russa. Nessun veto, ci mancherebbe”.

La spiegazione di fonti di Fratelli d’Italia, raccolta da Affari Italiani, fa superare quindi uno dei possibili ostacoli per l’esecutivo del domani. “Resta - scrive ancora il sito - il nodo delle parole di Berlusconi. Che nel partito della premier in pectore derubricano e alle quali cercano di non dare troppo peso, considerando anche l'età avanzata e i noti problemi fisici che ha avuto in passato”. Sulla partite dei ministri viene considerato molto probabile il ruolo da ministro della Giustizia per Carlo Nordio, con Maria Elisabetta Alberti Casellati, la preferita di Berlusconi per l’incarico, che potrà occuparsi delle Riforme.