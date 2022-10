Stefano Fassina: "Mai partecipato a concorsi per la Presidenza del Consiglio dei ministri"

18 ottobre 2022 a

Riceviamo e pubblichiamo. Caro Direttore, in merito all’articolo “ Sorpresina per Giorgia Meloni: alla Presidenza del Consiglio troverà il compagno Fassina ”, vorrei precisare quanto segue: a differenza di quanto riportato nell’articolo, né prima né dopo la conclusione dell’ultima legislatura ho partecipato a concorsi per posti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM). Semplicemente, ritorno alla PCM, dopo l’aspettativa riconosciuta dalla legge a seguito dell’elezione alla Camera dei Deputati nella XVII e XVIII legislatura. La posizione di dirigente alla PCM è frutto di un concorso vinto oltre 20 anni fa. Ricordo a chi ha poca familiarità con il lessico dell’amministrazione pubblica che, per “incarico”, si intende l’attività da svolgere per chi è già dentro la pubblica amministrazione. L’incarico, per chi ricopre ruoli dirigenziali, è dovuto per legge e si ottiene attraverso la procedura di interpello. Sottolineo che non avrò alcuna possibilità di interagire con il livello politico della PCM o di altre amministrazioni dato che, giustamente alla luce del il mio percorso politico ed istituzionale, non sono in una Direzione di policy, ma sono collocato all’Ufficio per il controllo interno e sono senza responsabilità decisionali. In sintesi, il mio è un percorso completamente ed esclusivamente amministrativo, originato da concorso vinto in tempi lontanissimi. All’on Giorgia Meloni formulo i migliori auguri di buon lavoro. Grazie.

Un cordiale saluto,

Stefano Fassina