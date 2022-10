Silvio Berlusconi: Meloni mi ha chiesto di essere il suo consigliere

18 ottobre 2022 a

Fino a qualche ora fa sembravano essere arrivati ai ferri corti. E che nulla potesse far conciliare due parti che sembravano tra loro davvero lontanissime. Poi è arrivato il vertice in via della Scrofa e, come d'incanto, tra Berlusconi e Meloni è tornato il sereno. La premier in pectore sta lavorando alla nuova squadra di governo e, tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, l'unità d'intenti è una realtà. Tanto che si recheranno insieme anche per le imminenti consultazioni col presidente della Repubblica Mattarella.

L'armonia che si respira di nuovo tra i due è testimoniata anche da quanto dichiarato da Silvio Berlusconi. «Giorgia Meloni mi ha chiesto di essere suo consigliere - ha detto Silvio Berlusconi arrivando a Palazzo Madama - Io sono il fondatore del centrodestra», ha ricordato l’ex premier. A questo punto, dunque, il sereno sembra lasciare il posto a una vero e proprio asse di governo.