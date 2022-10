La Russa e il dubbio sulla Giustizia: "Meloni vuole Nordio, troveremo una soluzione"

18 ottobre 2022 a

«Secondo Berlusconi, Casellati va alla Giustizia? Non provocatemi. Abbiamo fatto le liste per le candidature, Meloni ha insistito per Nordio affinché il suo ruolo non fosse quello di venire in parlamento a schiacciare bottoni ma con la previsione di essere ministro della Giustizia. E credo che questa sia la decisione di Meloni, ma penso che le cose si possano sistemare. Non mi pare che dalla Casellati ci sia una intenzione definitiva». Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa a Porta a Porta, in onda stasera su RAI 1.

Sulle parole pronunciate da Berlusconi a proposito del rapporto su Putin, La Russa spiega che «conosco Berlusconi, ha questi rapporti personali a cui vuole sempre tenere fede. Non è una novità assoluta ma al di là delle frasi in libertà non pubbliche ma rivolte ai suoi ristretti, credo che alla fine non ci sia alcuna sbandata. Mi interrogherei piuttosto su chi fa uscire queste cose».

«Non mi aspettavo l’assenza del voto di Forza Italia - aggiunge riguardo alla sua elezione a presidente del Senato - la mattina mi ero incontrato con Berlusconi e Meloni e non sembrava ci fossero problemi. Poi dopo c’è stata una presa di posizione di altri esponenti».