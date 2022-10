Occhio ai dettagli: così a via della Scrofa Berlusconi farà dimenticare gli insulti

Il Cav a caccia di un'immagine "iconica" per oscurare la foto degli appunti contro Giorgia

17 ottobre 2022 a

a

a

Un mazzo di fiori. Secondo i "bookmaker" del centrodestra sarebbe questa la trovata di Silvio Berlusconi per l'attesissimo incontro di oggi a via della Scrofa con Giorgia Meloni. Il Cavaliere ha bisogno di far dimenticare in qualche modo la foto dei suoi appunti che ha scosso lo scorso fine settimana politico. Quale strategia migliore di regalare un'altra immagine "iconica" per oscurare la precedente? Così il Cavavaliere, per l'incontro della pace, potrebbe presentarsi all'ingresso della storica sede di Alleanza Nazionale - oggi ereditata da Fratelli d'Italia - con un mazzo di fiori degno dei suoi proverbiali regali.

Ronzulli vuole fare la capogruppo: pressing su Berlusconi e la fregatura in vista per Meloni

Che si vada verso una pace, peraltro, lo si intuisce anche dalle parole dette da Licia Ronzulli: "Io non sono mai stata un problema, Certo che il centrodestra andrà compatto alle consultazioni". Insomma, se depongono le armi anche i più "falchi" di Forza Italia, vuol dire che la trattativa è davvero avviata. Andranno solo chiariti i termini dell'accordo. E occorrerà sperare che i due caratteri, non proprio affini, non producano altri incidenti prima di giovedì, giorno in cui dovrebbero cominciare le consultazioni al Quirinale.