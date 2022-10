La Russa a testa in giù, striscione choc al Colosseo. "Vi faremo vedere cos'è l'Antifascismo militante"

15 ottobre 2022 a

Dopo le scritte minacciose con insulti e l'inquietante simbolo della stella a cinque punte, lo striscione al Colosseo con il nome di Ignazio La Russa scritto al rovescio. A "testa in giù", per intenderci. Continua l'escalation dell'odio scatenato dalla sinistra e dal sedicente antifascismo militante. "Benvenuto presidente La Russa. La resistenza continua", si legge sullo striscione di 6 metri per 1 metro, con il nome del neo presidente del Senato scritto al rovescio, appeso in via degli Annibaldi, fronte Colosseo, spuntato nella notte e poi rimosso e sequestrarlo dai carabinieri di Roma Quirinale.

A rivendicare il gesto la sigla Cambiare Rotta. "Ci tenevamo a portare i nostri sentiti auguri di benvenuto al nuovo presidente del Senato, ɐssnɹ ɐ˥ oᴉzɐuƃI. A quanto pare, la sua figura è ben apprezzata anche dai partiti della fantomatica ’opposizione antifascista'. Saremo ben lieti di mostrare a questo e a questo parlamento il significato di Antifascismo Militante. Ai nostri posti ci troverete, nelle strade, nelle piazze delle città", scrivono su Facebook i militanti di Cambiare Rotta Roma postando la foto dello striscione a loro firma.

Ieri le scritte ingiuriose "I. La Russa Garbatella ti schifa firmate "Antifa" con il simbolo che fu delle Brigate Rosse sulla sede di Fratelli d'Italia nel quartiere dove è nata Giorgia Meloni.