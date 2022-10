Scritta contro La Russa con stella a 5 punte sulla sezione FdI di Garbatella

14 ottobre 2022 a

Una stella a cinque punte e una scritta contro il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa, è comparsa sulla serranda della sede di Fratelli d’Italia, nel quartiere Garbatella a Roma. Lo riferiscono fonti del partito. "La Russa Garbatella ti schifa" lossiegge sulle serrande della sede con la firma Antifa preceduta dalla stella a cinque punte. Sull'altra entrata altri insulti. Un segnale che segue la campagna d'odio nei confronti dell'esponente di FdI alimentata dalla sinistra dentro e fuori dal Parlamento.

Alla Camera spunta lo striscione anti-Fontana

Attacchi scomposti che hanno macchiato l'elezione della seconda carica dello Stato ieri, ma reazioni analoghe si sono viste anche contro il leghista Lorenzo Fontana divenuto oggi presidente della Camera. "Agli esponenti di sinistra che stanno rilasciando dichiarazioni irrispettose verso i nuovi presidenti delle Camere, ricordo che le istituzioni vanno rispettate sempre e non solo quando sono loro espressione. Aggredirle in questo modo è un’offesa allo Stato e alla volontà popolare", ha tuonato in serata la leader di FdI e premier in pectore Giorgia Meloni.