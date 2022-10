Il neo deputato della sinistra Aboubakar Soumahoro arriva alla Camera con gli stivali da bracciante

13 ottobre 2022 a

Il neo deputato di Sinistra Italiana, Aboubakar Soumahoro, è arrivato alla Camera dei deputati con indosso un paio di stivali da bracciante. Lui che viene proprio dal mondo dei sindacati, essendosi battuto per anni contro lo sfruttamento dei migranti nei campi. E' il primo giorno per il parlamentare della sinistra, matricola della nuova legislatura che prende il via proprio questa mattina 13 ottobre.

Porto questi stivali - simbolo delle sofferenze e speranza del Paese Reale che entra con me alla Camera per legiferare - in memoria di chi è morto di lavoro, chi è discriminato e chi ha fame. Coi piedi nel fango della realtà e lo spirito nel cielo della speranza.#noiora pic.twitter.com/If6rG4zoaH — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) October 13, 2022

Soumahoro ha pubblicato la foto del suo arrivo con gli stivali sui suoi profili social, e ha scritto: "Porto questi stivali - simbolo delle sofferenze e speranza del Paese Reale che entra con me alla Camera per legiferare - in memoria di chi è morto di lavoro, chi è discriminato e chi ha fame. Coi piedi nel fango della realtà e lo spirito nel cielo della speranza". Gli stivali gli hanno fatto sicuramente più comodo delle scarpe vista la pioggia abbondante a Roma.