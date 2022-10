Carlo Calenda a valanga sul centrodestra: appesi a Licia Ronzulli

13 ottobre 2022 a

L'elezione dei presidenti delle Camere e la formazione del nuovo governo sta mettendo a dura prova la tenuta della maggioranza di centrodestra. Il primo giorno di vita della legislatura ha subito messo in risalto le contraddizoni e i limiti dell'alleanza. I mal di pancia maggiori vengono da Forza Italia, i cui esponenti non hanno votato l'elezione di La Russa alla seconda carica dello Stato. Il "vaffa" del presidente Berlusconi è diventato subito virale sul web: motivo la mancanza di un ministero a Lucia Ronzulli.

Una coalizione di maggioranza appesa ai desideri personali di Licia Ronzulli non è in grado di governare l’Italia. Questo è il dato di fatto. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) October 13, 2022

Sarebbe proprio Ronzulli, infatti, l'oggetto del contendere. Il Cavaliere la voleva all'interno dell'esecutivo e, senza di lei, la situazione sembra essere precipitata. Non si sono fatte attendere le parole dell'opposizione. Come dimostra il tweet di Carlo Calenda: «Una coalizione di maggioranza appesa ai desideri personali di Licia Ronzulli non è in grado di governare l’Italia. Questo è il dato di fatto».