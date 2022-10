L'omaggio di Silvio Berlusconi al padre Luigi: “Con i suoi soldi ho evitato la vittoria della sinistra”

09 ottobre 2022 a

Silvio Berlusconi ha partecipato all'intitolazione del centro sportivo di Monzello alla memoria di suo padre Luigi. “Il Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello è oggi uno fra i più completi centri sportivi nel panorama calcistico italiano con 8 campi da gioco, 3 palestre e 16 spogliatoi. Consente per la prima volta alla prima squadra e a tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile di allenarsi in un unico impianto” le parole del Monza, club calcistico che milita in Serie A. A margine dell’evento è arrivato l’omaggio del Cavaliere al papà: “L'abbiamo intestato a mio padre perché per me è stato un grande padre che mi ha consentito di fare l'imprenditore, pensate mi ha dato tutti i soldi della sua liquidazione, ha puntato su uno dei suoi tre figli e per fortuna gli è andata bene ed è andata bene anche a me e ho fatto tante belle cose, che mi hanno poi portato a diventare anche un politico per impedire che l'Italia cadesse nelle mani della sinistra. Ai ragazzi del Monza ho insegnato il motto della nostra società, chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”.