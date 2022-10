Elezioni, la Cassazione trasmette il verbale definitivo dei seggi: chi entra di un soffio

08 ottobre 2022 a

La Corte di Cassazione ha trasferito alle Camere il verbale di 36 pagine con l’assegnazione dei seggi redatto dall’ufficio elettorale centrale nazionale e ha sciolto l’adunanza dello stesso ufficio. In base ai controlli effettuati dall’ufficio elettorale centrale nazionale sono quattro i parlamentari che, finora esclusi, risultano ora eletti.

Colpo di scena, Bossi rieletto in Lombardia: "Errore del Viminale"

Si tratta - si legge nel verbale trasmesso dalla Corte di cassazione alle Camere - di Paolo Pulciani di Fratelli d’Italia (circoscrizione Lazio 2, plurinominale 2) e Alessandra Todde del Movimento 5 stelle (circoscrizione Lombardia 2, plurinominale 1). Risulta poi eletta anche Elisa Scutellà, M5s, ovvero colei che ha preso più consensi negli uninominali in Calabria, non essendoci «ulteriori candidati individuabili nel collegio plurinominale, oltre a Federico Cafiero de Raho, eletto però in Emilia Romagna». Infine, sempre tra i pentastellati, è eletta anche Valentina Barzotti, nell’unico collegio plurinominale Lombardia 04. Parola fine dopo il caos dei giorni successivi alle elezioni politiche del 25 settembre.