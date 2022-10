Lamorgese usa il pugno duro. Ma solo con le vespe al Viminale

La ministra dell'Interno ordina l' "annientamento" dei favi della specie asiatica scoperti nei giardini del dicastero

Dario Martini 06 ottobre 2022

Le vespe asiatiche, conosciute anche come vespe orientalis, che nell’ultimo mese hanno infestato il centro di Roma, non hanno risparmiato neppure i giardini del Viminale. Questo tipo di insetto è una specie di calabrone, ma più pericoloso. Per non essere costretti a tenere sempre chiuse le finestre, al ministero dell’Interno sono corsi ai ripari. Ed è stata ordinata «la disinfestazione e l’annientamento dei favi di vespe asiatiche rilevati presso l’area giardini del Compendio Viminale», come si legge nell’apposita determina del dipartimento per gli Affari generali. Il prossimo ministro dell’Interno che sostituirà Luciana Lamorgese può stare tranquillo.