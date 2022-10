Stasera Italia, Tommaso Labate sul governo Meloni: difficile che il 20 ottobre avrà la fiducia

03 ottobre 2022 a

a

a

In queste ore si parla del futuro governo Meloni e dei tempi che serviranno per renderlo una realtà. Secondo il giornalista del Corriere della Sera, Tommaso Labate, il prossimo esecutivo non otterrà la fiducia prima del 20 ottobre. Se n'è parlato durante la puntata di Stasera Italia in onda il 3 ottobre su Rete4.

"Difficile che al 20 di ottobre si arrivi già con la formazione di un governo che abbia ottenuto la fiducia"@Tommasolabate a #StaseraItalia pic.twitter.com/wIzj2yItxM — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 3, 2022

"E' difficile che al 20 ottobre si arrivi già con un governo che abbia ottenuto la fiducia delle Camere - ha detto Labate nello studio di Barbara Palombelli - Molto probabilmente si presenterà Mario Draghi nella pienezza dei poteri che sono circoscritti agli affari correnti. Siamo di fronte quasi a un inedito: quando ci sono delle elezioni e c'è un governo in carica, quel governo in carica non è che stabilisce cosa fare su determinati temi imposti dall'agenda ma impone direttamente determinati temi in agenda. Sono i cosiddetti 100 giorni. Per la prima volta, invece, questa facoltà è stata sottratta a Giorgia Meloni".