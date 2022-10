Regione Lazio, Daniele Leodori in rampa di lancio dopo il caos Pd

Arnaldo Magro 01 ottobre 2022 a





Con la crisi interna del Pd, si rimescolano le carte anche per la Regione Lazio. A dare le carte sembra essere sempre la corrente più influente, quella di franceschiniana appartenenza. Il candidato numero uno per la presidenza regionale ed erede di Nicola Zingaretti potrebbe essere proprio il vicepresidente Daniele Leodori. Sempre per quel gattopardiano e antico pensiero, in base al quale tutto cambia, perché tutto in fondo, resti così com'è.