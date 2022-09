Elezioni, Di Battista stronca l'ex amico Di Maio: “Stia alla larga dalla politica, studi e viva la vita reale”

27 settembre 2022 a

a

a

Il flop che più ha fatto scalpore dopo le elezioni del 25 settembre è certamente quello di Luigi Di Maio. Il quasi ex ministro degli Esteri ha raccolto molto meno dell’1% con il neonato partito “Impegno Civico” e non è bastato l’appoggio della coalizione di sinistra per vincere la sfida al collegio uninominale di Napoli dove era candidato e in cui è uscito sconfitto per mano di Sergio Costa del Movimento 5 Stelle. A parlare della disfatta di Giggino è Alessandro Di Battista, che ha commentato il risultato elettorale in un video su Facebook, dando anche all’ex amico un consiglio dopo essere stato interpellato sul caso dai follower: “Luigi? Non provo nessuna gioia, mi dispiace un po' per lui, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso”.

"In nome di metà del popolo", Di Battista farnetica contro Meloni

“Dovrebbe - continua Dibba nel filmato pubblicato sui social - rendersi conto di cosa è successo negli ultimi anni, di come ha allontanato persone che gli volevano bene in maniera disinteressata e non perché cercavano qualcosa in cambio, come certi che ha avuto intorno ultimamente. Gli consiglio di stare alla larga dal mondo della politica. Di studiare, di prendersi una laurea e di vivere la vita reale che, forse, negli ultimi anni non ha vissuto, perché c'è vita al di fuori dei palazzi, c'è vita lontano dal potere”.

"Quando è andato in Russia..." botte da orbi tra Di Battista e Tabacci

“Non mi va di infierire, perché non deve essere facile. Questo serva da lezione a tutti coloro che pensano di dire determinate cose e poi cambiare opinione in quattro e quattr'otto”, la conclusione di Di Battista che ha lanciato parecchie bordate a Di Maio sin dal primo istante in cui si vociferava della sua fuoriuscita dal M5S di cui erano stati entrambi pilastri.