Elezioni, il Pd pronto alla resa dei conti con Letta: "Chi è il prossimo segretario dem"

Pare che tutti i capi concordino sul fatto che lo sconfitto di questa campagna elettorale sia Enrico Letta. "Già da lunedì Bonaccini parte all'attacco della segreteria" dice un senatore dem, eletto grazie a Matteo Renzi. Sogghigna. "In questa campagna elettorale non si è praticamente visto Dario Franceschini, qualcosa vorrà pur dire".

Secondo spifferi romani, il prossimo segretario dem potrebbe essere proprio il ministro dei beni culturali. Con il compito di ricompattare le truppe e rafforzare contestualmente il rapporto con il Colle. Mancano solo una manciata di ore e poi qualcosa in più si saprà. Il futuro del professor Letta, per una volta ancora, sembra essere più roseo altrove che non in Italia. Poco male, Nemo propheta in patria.