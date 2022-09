Berlusconi e le priorità dell'Italia: tasse, giustizia, lavoro, burocrazia e pensioni

23 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi pubblica sui social l'ultima pillola della sua campagna elettorale. Il presidente di Forza Italia punta sulle cinque emergenze nazionali e priorità del Paese e delinea la strategia precisa che dovrà essere adottata dalla futura compagine di governo. Tra le cinque priorità dell'Italia ci sono riduzione delle tasse, lotta alla burocrazia, riforma della giustizia, politiche del lavoro e pensioni.

Nella sua pillola quotidiana, Silvio Berlusconi mostra di non avere dubbi: tra «le cinque priorità del Paese al primo posto c'è il taglio delle tasse con la flat tax e l’esenzione fino a 13 mila euro di tutti i redditi. Due: la lotta alla burocrazia abolendo il regime delle autorizzazioni preventive. Tre: una giustizia giusta veramente giusta che rispetti la presunzione di innocenza e diminuisca i tempi dei processi portandoli a quelli che sono i tempi europei» Al quarto punto «un buon lavoro per i giovani un lavoro stabile e retribuito adeguatamente», e ultimo «aumento di tutte le pensioni di anzianità e di invalidità ad almeno mille euro al mese per 13 mensilità anche per le nostre mamme e per le nostre nonne che hanno sempre e solo lavorati in casa per tenere insieme la famiglia per crescere i figli».