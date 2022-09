Giulio Tremonti accusa Mario Draghi: per andare alla Bce affossò il governo

Luigi Frasca 23 settembre 2022 a

Giulio Tremonti attacca Mario Draghi. Lo fa parlando alla fine dell’incontro con gli imprenditori ad Assolombarda a Milano. Da «governatore della Banca d’Italia Mario Draghi - ha detto il candidato di Fratelli d’Italia - nelle considerazioni del maggio 2011, scrive: la gestione delle pubbliche finanze è stata prudente, appropriata all’obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio. Due mesi dopo, per andare alla Bce, Draghi scrive l’opposto» e «manda la lettera. Io mi sono sempre chiesto: è un caso di omonimia o un caso di slealtà istituzionale? Non puoi dire una cosa e l’opposto».

Ma una stilettata è arrivata anche al segretario del Partito Democratico: «Ho parlato molto di Enrico Letta, che è diventato di una violenza e di una cattiveria assolute. Letta inizia con un libro intitolato "Morire per Maastricht", per poco ci riesce. Dopodiché non avendo argomenti usa solo argomenti suicidi, come "hanno fatto i tagli nel 2006". È stato al governo un sacco di volte dopo, se il taglio era così brutto, è colpa sua che non l’ha tolto».