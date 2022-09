Elezioni politiche, centrodestra unito: Berlusconi, Salvini e Meloni sul palco di Piazza del Popolo

22 settembre 2022 a

Centrodestra unito sul palco di piazza del Popolo a Roma per l'evento finale della campagna elettorale. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi insieme per lo scatto che immortala gli ultimi momenti prima del silenzio elettorale che scatterà dopodomani. I Il leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si ritrovano così sullo stesso palco a distanza di due anni: l'ultima volta era successo a gennaio del 2020 quando a Ravenna, prima delle regionali in Emilia-Romagna poi vinte dal governatore dem Bonaccini.

A prendere la parola per primo è stato il Cav. "Siamo uniti e siamo la maggioranza del Paese", ha esordito Silvio Berlusconi. "L'Italia non vuole essere guidata dalla sinistra", ricordando la sua discesa in campo nel 1994 "contro la deriva statalista che avrebbe messo in pericolo la nostra libertà". "Noi, insieme, abbiamo lavorato sempre per costruire un centro destra capace di restare unito; capace di vincere le elezioni; capace di governare il Paese. Un centro destra autorevole, credibile e rispettato in Europa e nel mondo. E ci siamo perfettamente riusciti", prosegue Berlusconi. "Davvero possiamo essere orgogliosi di ciò che siamo riusciti a fare tutti insieme nei nostri quasi 10 anni di responsabilità a Palazzo Chigi",





"Prendere in mano, in questo momento, le sorti del governo sarà un impegno gravoso - ha dichiarato il senatore forzista Maurizio Gasparri, avvicinato dai cronisti, anticipando di qualche minuto Berlusconi -, serve anche la solidità, l'esperienza, la stabilità che Forza Italia può offrire alla coalizione del centrodestra per la sua esperienza, per i rapporti internazionali che saranno fondamentali per avere risorse per affrontare il caro energia e per contribuire a una inversione di rotta rispetto alle guerre, alle aggressioni che i russi hanno attuato".