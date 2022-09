Enrico Mentana, gelo in studio con Giuseppe Conte sul M5s

21 settembre 2022 a

Enrico Mentana ospita Giuseppe Conte nel suo studio televisivo per la programmata intervista pre-elettorale al capo del Movimento Cinque Stelle. E i toni si surriscaldano subito visto che Conte aveva precedentemente dato buca allo stesso Mentana al TgLa7. "Ma si rende conto che tutto quello che è successo per voi è stata una grande fortuna?", lo ha incalzato subito Mentana facendo riferimento alla crisi di governo innescata proprio dai grillini.

La teoria di Mentana è che i rosei sondaggi di cui sono protagonisti i Cinque Stelle sarebbero frutto più di un caso che di un preciso calcolo politico. La rottura dell'alleanza col Pd, infatti, ha aperto praterie a sinistra per i grillini che ora si appresterebbero a raccogliere i frutti. Nonostante il M5s sia stato al governo per 4 anni con tutte le alleanze possibili, ora riesce a presentarsi davanti agli elettori come forza di opposizione dura e pura.

Poi Conte si lamenta perché il M5s avrebbe tutti contro. "Francamente non mi sembra", gli replica secco Mentana. Il siparietto in studio si conclude con il giornalista che chiede al capo grillino cosa augura al suo rivale Luigi Di Maio. "No, le sfortune personali non le auguro a nessuno". La risposta di Conte lascia tutti sbigottiti e costringe Mentana a replicare: "Ma non intendevo...".