Respinto il ricorso di Cappato, le elezioni non saranno rinviate

Il rinvio delle elezioni a novembre è stato scongiurato. Il giudice civile di Milano Andrea Borrelli ha infatti respinto il ricorso d’urgenza presentato dai legali della lista "Referendum e Democrazia con Cappato" dopo l’esclusione alle prossime elezioni. Il ricorso, depositato il 2 settembre scorso, mirava a ottenere la riammissione della lista e il riconoscimento della validità della firma digitale.

«È in preparazione un reclamo urgente e ricorsi a giurisdizioni internazionali» avvisa Marco Cappato. «Nel silenzio assoluto da parte di governo, Parlamento e Presidente della Repubblica, il giudice di Milano si è trovato a dover decidere in condizioni di oggettivo ricatto prodotto dall’inerzia istituzionale. Anche per questo la nostra azione non finisce qui» avviso.

Il governo si era costituito contro il ricorso paventando uno slittamento del voto in caso di accoglimento. Rischio concreto, siccome il giudice aveva fatto sapere che la decisione sarebbe arrivata entro domenica. Ora, però, quel pericolo è stato scongiurato e il 25 settembre si apriranno regolarmente le urne.