Il gran rifiuto di Grillo a Conte: non sarà al comizio finale del M5S

L'invito di "Giuseppi" non smuove il fondatore. E' la prima campagna elettorale disertata da dieci anni a questa parte

Il personaggio è imprevedibile, così è meglio evitare certezze fino alla fine. Ma al momento Beppe Grillo avrebbe deciso di non prendere parte al comizio finale del Movimento 5 Stelle, venerdì sera a piazza Santi Apostoli, a Roma. L'unica concessione del fondatore potrebbe essere l'invio di un video, ma al momento sarebbe escluso anche quello.

Un segnale, se necessario, del progressivo allontanamento del comico dalla sua creatura politica. Mai, negli ultimi dieci anni, Grillo aveva giocato un ruolo così defilato in campagna elettorale. Qualche post su Internet, niente più. E, d'altronde, il Movimento è sempre più il partito di Conte, come si evince anche dal tiepido applauso riservato al fondatore quando l'ex premier lo ha citato davanti ai candidati alla presentazione delle liste.

Ieri i due si sono incontrati perché proprio Conte faceva tappa in Liguria per il suo tour elettorale. Ai militanti hanno però concesso una sola foto, di spalle, che Grillo ha commentato con poche parole: "Verso il 2050". Di più, per adesso, il comico non si sente di dire.