Fratelli d'Italia sospende Calogero Pisano: costano caro gli slogan su Facebook

Fratelli d’Italia ha la mano ferma e i post social costano caro a Calogero Pisano. “Calogero Pisano è sospeso con effetto immediato da Fratelli d’Italia. È sollevato da ogni incarico di partito, a partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente della Direzione nazionale. Da questo momento in poi Pisano non rappresenta più FdI ad ogni livello e a lui viene inibito anche l’utilizzo del simbolo. È deferito al collegio di garanzia del partito per ogni ulteriore decisione” la nota del partito guidato da Giorgia Meloni. Il vicesegretario del Pd Provenzano e la Presidente della comunità ebraica di Roma Dureghello avevano denunciato le posizioni di Pisano a favore di Hitler e Putin. Nel 2014, il siciliano ha infatti pubblicato un post con una foto di Meloni dal palco sottolineando lo slogan utilizzato a un evento del partito “L'Italia sopra a tutto” e commentando così: “Mi ricorda lo slogan di un grande statista di 70 anni fa”. Nei commenti qualcuno alluse a Benito Mussolini, ma Pisano specificò: “Ma io parlo di un tedesco”.

Calogero Pisano è il candidato di tutto il centrodestra (FdI, FI, Lega, Noi moderati) nell’uninominale per la Camera ad Agrigento. Le sue probabilità di essere eletto sono buone. Il suo casellario giudiziale risulta immacolato. Dal 2013 al 2015 Pisano è stato capogruppo nel consiglio comunale di Agrigento. Ha una laurea specialistica in Economia dell’Ambiente e della Cultura conseguita a Messina. Dal novembre 2018 è vice capo gabinetto vicario dell’assessorato regionale siciliano a Turismo, Sport e Spettacolo. Ma ora è esploso il caso di alcuni vecchi post sul social network: da qui l’allontanamento di FdI.