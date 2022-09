Berlusconi avverte Giorgia Meloni e Salvini: "Con l'Ue o Forza Italia fuori dal governo"

15 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi manda un messaggio agli alleati del centrodestra, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia vuole essere il garante dell'europeismo e dell'atlantismo, due condizioni necessarie per non mandare in allarme il Colle che vigila sul prossimo governo.

Berlusconi ribadisce ai suoi alleati il ruolo di Forza Italia e manda loro un avvertimento: "Noi siamo i garanti dell'europeismo, se gli alleati vanno in un'altra direzione, Forza Italia sarà fuori dal governo". Il Cav ribadisce il messaggio anche in un'intervista al Tg3: "La nostra presenza nel governo è garanzia assoluta che il governo sarà liberale, cristiano e soprattutto europeista e atlantista". Poi, Il leader azzurro lancia una frecciata agli ex forzisti che hanno lasciato il suo partito: "Sono stupito che delle persone che avevano iniziato un percorso politico con Forza Italia abbiano scelto di entrare in avventura che non avrà esito" spiega Berlusconi che incalza anche gli avversari ricordando i motivi di questa crisi che sta colpendo il nostro Paese: "I tanti 'no' ideologici detti in questi anni al temovalorizzatore, al rigassificatore e alla ricerca sul nucleare pulito di quarta generazione" conclude il presidente di Forza Italia.