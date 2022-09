Stasera Italia, Vittorio Feltri svela la verità sull'energia rinnovabile: "Ecco come ci boicottano"

12 settembre 2022 a

Vittorio Feltri spara a zero sull'energia e sul caro bollette. Durante la puntata di Stasera Italia, il fondatore del quotidiano Libero, ha spiegato gli errori commessi dai governi precedenti sulle politiche energetiche. Feltri non risparmia neanche gli italiani, colpevoli di essersi opposti al referendum sul nucleare.

"Nell'Adriatrico abbiamo una quantità di gas simile a quella della Norvegia e non abbiamo mai avuto la voglia di andarlo a prendere. Anche il nucleare lo abbiamo sempre snobbato. Ricordo che gli italiani stessi, abbastanza cretini anche loro, per due volte consecutive hanno votato un referendum contro le centrali atomiche e questa mi sembra una scemenza senza limiti. Poi c'è la questione delle energie rinnovabili che dovrebbero essere ritenute interessanti visto che il nostro paese è pieno di sole e invece viene boicottata" spiega Feltri durante la puntata.

Il direttore di Libero racconta poi la sua esperienza personale: "Sul tetto della mia casa ho fatto mettere un impianto fotovoltaico che è stato fatto molto in fretta poi per avere l'allaccio con l'ente che eroga l'energia ho dovuto aspettare due mesi e non si capisce perché. E questo significa solo boicottare coloro i quali con buona volontà vorrebbero rendersi autonomi familiarmente anche sull'energia. Io adesso finalmente l'energia ce l'ho e personalmente me ne infischio" sottolinea Feltri che spiega di aver fatto questa scelta soprattutto perché non voleva essere "dipendente da Putin" e per avere un'autonomia energetica.