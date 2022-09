Stasera Italia, Vittorio Feltri bacchetta i partiti sulla campagna elettorale

12 settembre 2022 a

a

a

Vittorio Feltri, fondatore e direttore del quotidiano Libero, ha già deciso per chi votare. Lo ha detto durante la puntata di Stasera Italia su Rete 4. Feltri ha poi spiegato perché in Italia è forte l'astensionismo e l'indecisione dei cittadini in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.



"Ci sono vari motivi per cui molta gente è indecisa sul voto: ad esempio non esistono più le ideologie che dividevano l'opinione pubblica ma la indirizzavano anche" @vfeltri a #StaseraItalia pic.twitter.com/gcgOD0dmZz — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 12, 2022

"Ci sono vari motivi per cui molta gente è indecisa sul voto: tanto per cominciare non esistono più le ideologie che un tempo dividevano l'opinione pubblica ma la indirizzavano verso un partito in maniera molto rigida. Oggi tutto questo non c'è più per cui si tratta di scegliere in base anche alla campagna elettorale" spiega Feltri che bacchetta i partiti. "La campagna elettorale a cui abbiamo assistito è stata qualcosa di vomitevole per cui è chiaro che anche i cittadini siano incerti sulla preferenza da dare a tizio o caio. Certo è che stando alle cifre non mi sembra che avere il 30 per cento di persone che non voteranno sia decisivo perchè da molti anni la poca voglia di votare ha preso gli italiani" sottolinea il direttore.