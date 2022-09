Elezioni, le chance dei politici di entrare alla Camera e al Senato: le simulazioni e i numeri

09 settembre 2022 a

Quante possibilità hanno i nomi più in vista della politica di essere eletti alla Camera o al Senato il prossimo 25 settembre? L’analisi è stata effettuata da YouTrend, che ha calcolato la probabilità dei singoli candidati. Enrico Letta e Giorgia Meloni entreranno alla Camera e la loro elezione è pressoché certa. Stesso destino per Giuseppe Conte, mentre Luigi Di Maio ha una probabilità 'media' di essere eletto. Nessun problema al Senato per Matteo Salvini, numero uno della Lega, e Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Tra i nomi che avranno gioco facile ci sono anche Matteo Renzi, Claudio Lotito e Ilaria Cucchi. Un po’ più in basso Carlo Calenda.

Come riferisce Adnkronos alla Camera, Nicola Zingaretti e Giulio Tremonti sono posizionati nella fascia alta di chance, così come Giancarlo Giorgetti, Carlo Nordio, Fabio Rampelli, Chiara Appendino, Federico Mollicone, Giancarlo Rotondi e Rita Dalla Chiesa. Nel range 'medio-alto' appaiono invece i nomi di Mara Carfagna, Benedetto Della Vedova, Ettore Rosato. Nella fascia media sono inseriti Luigi Marattin e Davide Faraone. Valentina Vezzali e Lucia Azzolina hanno ancora meno possibilità: con proiezioni medio-basse. Compito arduo per Alessia Morani essere eletta alla Camera. Per quanto riguarda il Senato Emma Bonino è inserita nella fascia media, infine Monica Cirinnà e Vittorio Sgarbi sono nell’elenco dei nomi medio-bassi.