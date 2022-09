Matteo Salvini gela Giuseppe Conte: "Cercati un navigator, dal 25 settembre ti servirà"

07 settembre 2022 a

I leader dei partiti affilano le armi per la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. In un post su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini lancia un siluro contro il presidente pentastellato Giuseppe Conte che questa mattina aveva pubblicato un post contro di lui. Conte, prima di visitare il quartiere di Baggio nella periferia di Milano, aveva provocato Salvini con un messaggio scritto su una lavagna. "Ai ragazzi di ScuolaZoo ho lasciato un messaggio per Salvini, che sarà presto loro ospite. A breve sarò a Baggio, periferia di Milano, dove la Lega vuole una centrale nucleare. Parleremo dei pericoli, delle scorie, dei costi e dei tempi, dei referendum dimenticati" scrive Conte. Nella replica di Salvini, affidata ai social, il leader della Lega elenca tutti i 'no' espressi dai grillini su proposte e ricette che riguardano temi chiave per il nostro paese e ridicolizza la posizione dei 5 stelle sui banchi a rotelle per cui sono stati buttati via milioni di euro. Ma è nella chiusura che il leader della Lega riserva l'affondo finale esilarante.





"No ai termovalorizzatori, no al gas, no alle Olimpiadi a Milano, no alla TAV, no alla Flat Tax, no alla pace fiscale, no al nucleare pulito e sicuro di ultima generazione, nonostante gli oltre 400 reattori nucleari già attivi nel mondo e altri 55 in costruzione ovunque, vicina Francia compresa. Dai grillini solo no, no, no… Ma sì ai milioni buttati via per comprare migliaia di banchi con le rotelle! Giusè, lascia stare Baggio, cerca piuttosto uno dei Navigator che hai strapagato e che dal 25 settembre ti servirà" ha scritto Salvini allegando l'immagine utilizzata dal leader pentastellato per attaccarlo e aggiungendo una grafica che riassume tutti i no dei 5 stelle.