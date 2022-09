Agorà, Simona Malpezzi fa ridere lo studio: Letta crocerossina, l'uscita della senatrice Pd

07 settembre 2022 a

Attimi di comicità ilarità ad Agorà estate, il programma di Rai 3 condotto da Giorgia Rombolà. In studio a difendere le ragioni del centrosinistra e del Partito democratico, nella puntata di mercoledì 7 settembre, è la senatrice Simona Malpezzi. "Le sanzioni alla Russia funzionano e i dati lo dimostrano. Se fossimo riusciti a rafforzare l'azione del governo Draghi invece di farlo cadere come hanno fatto Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle avremmo concretizzato prima il price cap.", afferma la dem. In collegamento c'è il leghista Stefano Candiani che afferma: "La Russia mette zizzania, lo fa confondendo le acque. Non dobbiamo smettere di ragionare nell'interesse del paese solo per non essere politicamente scorretti. Bisogna individuare misure che paghino e non mettano in difficoltà l'Europa".

Nel corso della trasmissione tra i due non mancaano gli sccontri, con la dem accusata dal leghista di attaccare solo il centrodestra senza proporre nessuna soluzione, il tutto nonostante il Pd sia al governo incessantemente da anni. Quest'ultima affermazione provoca la reazione piccata di Malpezzi che se ne esce con la sorprendente metaafora: "Ma il Pd è una crocerossina che deve riparare ai danni che fa la destra", afferma la senatrice provocando l'ilarità dello studio e della conduttrice. Malpezzi prova a giustificare l'uscita: "Quando governavate avete tagliato i fondi alla scuola, noi abbiamo dovuto porre rimedio...". "Ma siete al governo da dieci anni..." taglia corto Candiani con l'immagine di Letta-crocerossina che fa sorridere i presenti.