Berlusconi s'ispira al modello americano: "Cauzione per limitare la carcerazione preventiva"

03 settembre 2022 a

Carcerazione preventiva solo contro i reati più gravi, come omicidio, violenza sessuale e terrorismo. E l'introduzione dell’istituto della cauzione, come negli Stati Uniti, per limitare al massimo proprio le detenzioni preventive. Sono alcune delle proposte lanciate nella sua consueta "pillola" quotidiana da Silvio Berlusconi oggi 3 settembre.

Ecco la ricetta del leader di Forza Italia: "Il primo impegno: dobbiamo costruire nuove carceri in numero adeguato che garantiscano ai detenuti delle condizioni di vita dignitose. Il secondo impegno: dobbiamo ampliare il più possibile le pene alternative al carcere. La detenzione carceraria dev’essere l’estrema ratio e solo per i reati più gravi. Come l’omicidio, la violenza sessuale, il terrorismo. Il terzo impegno: dobbiamo introdurre l’istituto della cauzione, per limitare al massimo le carcerazioni preventive. Il quarto impegno: dobbiamo migliorare le condizioni di lavoro degli agenti di custodia, che svolgono una attività ingrata in condizioni spesso drammatiche".

Per Berlusconi sono cambiamenti necessari e urgenti: "Di tutto questo dobbiamo occuparcene subito. Il grado di civiltà di un Paese dipende anche dalla condizione delle sue carceri", sottolinea ancora il presidente di Forza Italia. "Ed è nell’interesse di tutti che dal carcere escano cittadini riportati sulla strada dell’onestà e non criminali, carichi di risentimento e di odio verso lo Stato e verso gli italiani".