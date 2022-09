Forza Italia, nuovo affondo di Mariastella Gelmini: "Anche chi è rimasto..."

03 settembre 2022 a

"Saremo la sorpresa del voto e il patto fra Italia Viva e Azione reggerà anche dopo il 25 settembre". Il ministro agli Affari Regionali Mariastella Gelmini parla al Corriere della Sera, si scaglia ancora contro il centrodestra e con estrema sicurezza garantisce che Azione, in un ipotetico governo guidata da Giorgia Meloni non entrerà mai.

"Sarebbe un governo di destra e Di centro in quello schieramento non c’è più niente" spiega la ministra che, dopo la caduta del governo di Mario Draghi ha lasciato Forza Italia per aderire al partito di Carlo Calenda. "Giorgia Meloni si è alleata con due partiti che hanno messo da parte qualsiasi volontà di riforme. Sono liberali della domenica: adesso contrastano anche il rigassificatore a Piombino, la privatizzazione di Ita, l’introduzione di concorrenzialità per le spiagge". La ministra ribadisce che il sodalizio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda reggerà anche dopo il voto del 25 settembre: "Sono due personalità forti che però hanno già governato insieme. Costruiremo una nuova casa per i veri riformisti liberali". Poi l'affondo, l'ennesimo contro Berlusconi e il suo ex partito, Forza Italia: "Anche chi è rimasto in FI è preoccupato per la deriva che ha preso".