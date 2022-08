Liliana Segre: "Tocca a me?" Cosa dice sull'ipotesi Berlusconi presidente del Senato

Dario Martini 31 agosto 2022 a

Contattiamo telefonicamente Liliana Segre nel pomeriggio. La senatrice a vita ci risponde cordialmente, anche se ci spiega subito che preferisce non parlare con i giornalisti.

Senatrice, non vuole sentire prima il motivo per cui l'abbiamo chiamata?

«Va bene, mi dica».

Lo sa che potrebbe presiedere la prima seduta del nuovo Senato?

«Perché sono la più vecchia?».

Il regolamento affida l'incarico al senatore più anziano. Le è già stato chiesto se è disponibile?

«Mi pare un discorso molto vago. Lo sa che ho 92 anni? (li compierà tra poco, ndr)».

Non è un ostacolo, non si può dire che non li porti bene.

«Alla mia età non faccio certo programmi».

Nel caso di un suo rifiuto toccherebbe a Silvio Berlusconi. Può incidere sulla sua decisione?

La senatrice ride. Poi aggiunge: «Non mi interessa. Comunque preferirei che non scriva». Scriveremo solo ciò che ci ha detto... «Non mi sembrano gran battute».