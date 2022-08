La corsa al voto, il sondaggio esplosivo sul futuro premier: "Enrico Letta nel baratro"

29 agosto 2022 a

L'ultimo sondaggio Swg, rivelato da Enrico Mentana durante lo speciale di La7 La corsa al voto, chiarisce l'orientamento di voto degli italiani sulla premiership. Il risultato è schiacciante. Il sondaggio divide l'elettorato tra centrodestra e centrosinistra e la domanda posta è: se vincesse il centrodestra (o il centrosinistra) chi preferirebbe venisse nominato premier tra...

"Il partito inarrestabile". Il sondaggio che schiaccia la sinistra, Di Maio a picco

Per quanto riguarda il centrodestra Meloni è in testa al 55%, seguita da Mario Draghi al 13% e Matteo Salvini al 10%. Silvio Berlusconi è al 7%, mentre altre personalità politiche sono preferite per il 15%. Meloni dunque rimane in testa, inarrestabile. Per quanto riguarda il centrosinistra, il dato invece, vede in testa Mario Draghi preferito per il 54%, seguito da Enrico Letta al 18%, Emma Bonino al 10%, Enrico Bonaccini al 9% mentre altre personalità sono preferite per il 9%. È interessante notare come gli elettori del centrosinistra preferirebbero nettamente Mario Draghi a Enrico Letta. Una débâcle assicurata per il leader dem.