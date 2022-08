Giuseppe Conte sugli extraprofitti: recuperare 9 miliardi

28 agosto 2022 a

Conte chiede di intervenire sugli extraprofitti. E lo fa in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Sono sei mesi che abbiamo presentato proposte concrete su bollette e carovita. Da Draghi abbiamo ricevuto solo dei no e dei rinvii: ora il conto lo pagano imprese e cittadini. Vanno recuperati i 9 miliardi di extraprofitti persi per strada dal governo. E lancio un appello: il ministero dell’Economia pubblichi i dati sui pagamenti effettuati per verificare quali sono le società che hanno versato il contributo e quali si stanno sottraendo alla legge. Inoltre, dobbiamo estendere questa tassazione anche ai settori farmaceutico e assicurativo, colpendo le speculazioni che durante la pandemia hanno prodotto profitti ingenti. È poi assolutamente necessario azzerare l’Iva sui generi alimentari, valutando la variazione di bilancio necessaria a generare le risorse che ci servono». Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una intervista al "Corriere della Sera".