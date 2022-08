Omnibus, Augusta Montaruli zittisce il piddino Romano: “Siamo atlantisti intransigenti”

25 agosto 2022 a

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, è tra gli ospiti della puntata del 25 agosto di Omnibus, talk show del mattino di La7 che vede Flavia Fratello alla conduzione del dibattito. In particolare in studio si discute delle posizioni di FdI e di tutto il centrodestra su questioni di politica estera, con Montaruli che ribadisce la forte posizione pro-Nato della coalizione di cui fa parte: “Il 22 giugno il governo Draghi usciva con una posizione di inequivocabile sostegno all’Ucraina e all’Europa rispetto al conflitto internazionale e tutto questo solo grazie alla risoluzione di Fratelli d’Italia e non di maggioranza. Bisogna dirlo per debellare i dubbi e le criticità che arrivano dal Pd rispetto ad una nostra collocazione internazionale quando sarà Fratelli d’Italia a guidare il prossimo governo”.

La conduttrice chiede conto alla deputata delle dichiarazioni arrivate dalla Lega sulle sanzioni alla Russia, che sta portando avanti la guerra grazie agli incassi che arrivando dall'Ue: “Esiste - sottolinea Montaruli - un programma del centrodestra sottoscritto da tutti ed esiste una condizione posta da Giorgia Meloni sin dall’inizio di questa coalizione, cioè essere chiari e netti sulla nostra collocazione. Siamo atlantisti, su questo siamo intransigenti. Prima di andare a rivedere le sanzioni, che sono un aspetto che va affrontato insieme all’Europa, è arrivare all’indipendenza energetica italiana, quindi continuare nell’opera di diversificazione”.

“La posizione della destra è fortemente anti-europea” l’intervento di Andrea Romano del Partito Democratico, altro ospite in collegamento della trasmissione, dopo qualche scintilla con la conduttrice che doveva lanciare la pubblicità. Montaruli lo ammutolisce facilmente: "Ti dimentichi le critiche della Pravda a Meloni! La solidarietà ce l’hai data o no? Mi arrabbio, perché non parli di questo? Se tu prendi delle parole da esponenti russi per attaccarci allora le devi prendere tutto. L’unico partito che è stato attaccato è quello della sottoscritta”.