Sondaggio esposivo, per un italiano su due Giorgia Meloni sarà premier

Giorgia Meloni continua a essere in testa ai sondaggi. L'ultima rilevazione di Lab 20.01, realizzata per La Piazza – Il Bene Comune, la kermesse politica di Affaritaliani.it, rileva come per il 48,1 degli intervistati (circa un italiano su 2) la leader di Fratelli d'Italia possa realmente diventare il prossimo Presidente del Consiglio, la prima premier donna. Il 30,6% degli intervistati invece non crede a una premiership targata Meloni, mentre il 21,3% non sa o non risponde.

Il centrodestra umilia gli avversari nei sondaggi: soglia record vicina, sinistra doppiata

Il sondaggio, realizzato su un campione di 1.500 persone nel periodo che va dal 10 al 19 agosto, rileva anche le preferenze sulla premiership: il 23,4% sceglie Meloni che resta davanti ad Enrico Letta, preferito invece dal 22,1% degli intervistati. Si tratta di quasi un punto e mezzo di distanza tra i due leader. Il risultato del sondaggio indica come sia molto diffusa la percezione di una probabile vittoria del centrodestra. Dopo Giorgia Meloni e Enrico Letta in classifica c'è Matteo Salvini scelto dal 21,7% degli intervistati, Carlo Calenda dal 18,1%, Giuseppe Conte dal 13,8%, Emma Bonino dallo 0,6% e Antonio Tajani scelto dallo 0,3% degli intervistati.