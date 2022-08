L'autogol social di Luigi di Maio: nel meme è come come Rocky Balboa. Valanga di insulti

24 agosto 2022 a

Un clamoroso autogol. Il leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, posta su Facebook un meme che lo ritrae come Rocky Balboa mentre Matteo Salvini è nei panni del suo sfidante russo Ivan Drago. Il ministro degli Esteri ribadisce così la propria disponibilità a un confronto tv con il leader della Lega. Un gesto ironico ma anche un po' spaccone, che si è rivelato un clamoroso autogol per il ministro: sotto al post infatti si è scatenata una valanga di insulti.

"Un amico mi ha appena girato questo meme che condivido con voi. In sintesi: Salvini mi ha sfidato a fare un confronto, ho accettato, ma da quel momento è sparito. Se avete modo di sentirlo ditegli che può scegliere anche lui orario, giorno e location. Gli italiani meritano chiarezza, soprattutto se c'è qualcuno che vuole giocare con i loro risparmi. Io ci sono, Impegno Civico c'è" scrive su Facebook Di Maio.

Un post che non totalizza più i numeri di quando era nel Movimento: i like e le reazioni sono scese di parecchio rispetto ai fasti di un tempo. Ma sono i commenti a dare l'idea della débâcle dell'ex grillino: "Vola basso dimaia che poi quando cadrai ti farai molto male (politicamente) #nonseinessuno" si legge sulla sua bacheca. E ancora, insulti a valanga: "Prendi il 2%...","Cambia mestiere!!", "Lascia perde che te fai male", "Incantatore di serpenti" sono solo alcuni dei commenti sotto il post di Di Maio. Sembra proprio che il ministro abbia fatto uno scivolone. Non resta che aspettare il risultato delle urne.