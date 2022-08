In Onda, Carlo Calenda svela il vero motivo dell'alleanza con Matteo Renzi: "Ecco cosa ha fatto per me"

18 agosto 2022 a

Il leader di Azione Carlo Calenda, ospite della trasmissione In Onda su La 7, è stato inchiodato a rispondere sui motivi della sua nuova alleanza con Matteo Renzi. Oggi, ad esempio, è stato impossibile non notare l'assenza del leader di Italia Viva alla presentazione del programma del Terzo Polo. Ma che succede? Carlo Calenda rispondendo alla domanda su Matteo Renzi ha svelato un dettaglio importante.

Renzi buca la presentazione del Terzo Polo. Calenda: "Abbiamo caratteri diversi"

"È vero con Renzi la pensiamo diversamente su alcune cose, ci sono state tra di noi delle differenze enormi, in passato l'ho attaccato e criticato, ma oggi è l'unico che sta in maniera coerente sul nostro programma, ha fatto per me un gesto di grande generosità facendosi di lato, ed è l'unico che sta per davvero sull'agenda Draghi..." Ecco quindi il vero motivo dell'alleanza che soddisfa le manie di protagonismo di Calenda. Sempre sul tema delle rotture delle allenze Calenda ne ha dette di tutti i colori: "Non mi sono pentito della rottura con il Pd, Enrico Letta lo sapeva che non avrei potuto reggere un'alleanza con chi non vuole l'agenda Draghi" per poi dire anche: "Non ho mai detto 'mai con la sinistra', sono per la maggioranza Ursula da 300 anni, se c'è da lavorare col Pd si lavora". E poi I'attacco alla destra che sembra il suo unico vero avversario politico: "Io con la destra sovranista non ci posso fare un'alleanza, perchè non appartiene alla mia cultura politica, che è ben definita" e infatti, su questo per adesso sembra coerente: "Tra Letta e Meloni scelgo Letta. Letta è una persona che stimo, che sta facendo errori clamorosi. Se Letta voleva fare il Comitato di Liberazione Nazionale, doveva includere M5s" ha concluso Calenda. Dopo il 25 settembre capiremo se Calenda si rimangerà anche questa frase.